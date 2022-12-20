ООН повідомила, скільки цивільних загинули в Україні від початку війни

Не маючи перемог на фронті, Росія зосередилася на терорі мирних мешканців

Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі є обстріли з важкої артилерії, ракетні й авіаудари

Втрати серед цивільних громадян з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 18 грудня становлять 17595 осію (тижнем раніше – 17362), зокрема 6826 загиблих (6755), повідомило Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

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«Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари», – зазначається у документі.

Це стосується таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

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За підтвердженими даними ООН, загинуло 2686 чоловіків, 1822 жінки, 216 хлопчиків і 174 дівчинки, тоді як стать 38 дітей і 1890 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 10769 поранених – 314 хлопчики і 224 дівчинки, а також 252 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно c даними на 11 грудня жовтня, загинули четверо дітей і ще дев'ятеро були поранені.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року.

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Також ООН перевірить інформацію про постачання дронів Росії з Ірану.

Тим часом Україна готує офіційні кроки, щоб виключити Росію з Радбезу ООН.