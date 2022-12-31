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Ні слова про боротьбу з Московською церквою. Колишня «міністерка релігій» звернулася до наступника

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ні слова про боротьбу з Московською церквою. Колишня «міністерка релігій» звернулася до наступника
Олена Богдан закликає працювати в інтересах суспільства й держави
Фото з відкритих джерел

Олену Богдан зараховували до симпатиків Московського патріархату в Україні

Ексголова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Олена Богдан звернулася до свого наступника Віктора Єленського з ключовим проханням: «зберегти задекларовані цінності ДЕСС». Водночас Богдан, яку звинувачували у підтримці Російської Православної Церкви в Україні, жодним словом не згадала про боротьбу із церквами Московського патріархату, які є осередками «русского міра». 

«До новопризначеного Віктора Єленського є одне ключове прохання: зберегти задекларовані на сайті місію та цінності ДЕСС у їхньому практичному втіленні. Усе інше похідне від цього», – написала Богдан у Facebook.

Богдан заявила про «шалений опір деяких осіб». «Сьогодні це функціональний орган держвлади, попри всі перешкоди цих років ‒ шалений опір деяких осіб, пандемію, війну. Дякую всім, хто долучилися до того, що 2,5 роки в Україні була прозора державна структура з повагою до верховенства права й водночас із людяним ставленням ‒ це цінували ті, хто, маючи прямий контакт з ДЕСС, хотіли від держоргану чесності, компетентності та цінування гідності кожної людини. За збереження такої атмосфери щиро вболіваю».

1 грудня РНБО ухвалила рішення про розширення повноважень Держслужби з етнополітики та свободи совісті. А вже 6 грудня Кабінет міністрів перевів відомство у пряме підпорядкування уряду, підвищивши таким чином його статус до рівня центральних органів виконавчої влади. Очільницю служби Олену Богдан було звільнено, а на її місце 16 грудня Кабмін погодив кандидатуру Віктора Єленського, якого хвалив президент.

У патріотичному таборі відверто радіють новому призначенню, адже новий глава Держслужби за часів президентства Петра Порошенка був одним із найініціативніших політичних діячів, які відстоювали надання Українській церкві автокефалії і відкрито критикували Московський патріархат.

В УПЦ МП навпаки перебувають у стані розпачу. Там переконані, що після призначення Віктора Єленського головою ДЕСС «ставлення Зеленського і державного апарату до Московського патріархату зміниться у гірший бік», Володимир Зеленський, якщо «розтопче» Московську церкву, буцімто втратить підтримку виборців.

Читайте також: Міністр релігій. Хто такий Віктор Єленський і чому його так бояться у Московській церкві

 

Теги: релігія скандал Держетнополітики Олена Богдан війна

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