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CБУ навідалася у чоловічий монастир Московської церкви на Сумщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
CБУ навідалася у чоловічий монастир Московської церкви на Сумщині (фото)
СБУ проводять обшуки для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского міра»
фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині.  Зокрема йдеться про Софронієво-Молченський  чоловічий монастир Різдва Богородиці (УПЦ МП). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів», – йдеться у повідомленні.

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За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Нагадаємо, настоятель Дубівського Свято-Ільїнського монастиря УПЦ МП на Закарпатті виявився громадянином Росії, який тривалий час перебував на території України незаконно. Тож  міграційна служба  примусово видворить священнослужителя на рідну землю в РФ. 

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Теги: населення СБУ церква Сумщина

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