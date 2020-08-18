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    Події в Україні

    «Острів з медуз»: в Азовському морі зафіксували аномальне явище (відео)

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    <p>Гігантську плавучу колонію помітили в півсотні метрів від берега</p> - «Острів з медуз»: в Азовському морі зафіксували аномальне явище (відео)

    Гігантську плавучу колонію помітили в півсотні метрів від берега

    Найближчими днями в Бердянську прогнозують сильні хвилі, які повинні відлякати медуз

    Відпочивальники в курортному Бердянську зуміли зняти аномальне явище – «острів з медуз» в Азовському морі.

    Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Як зазначається, гігантську плавучу колонію помітили в півсотні метрів від берега – серед них навіть було важко розгледіти воду. Через велику кількість медуз в Азовському морі цьогоріч відпочивальники часто віддають перевагу прогулянкам по узбережжю.

    Вчені кажуть, що збільшення популяції медуз прямо пов'язане з тим, що вода стає більш солоною. Наприклад, в Азовському морі цей показник становить 14 проміле – в півтора рази вище, ніж було в 90-х роках. Окремий вплив здійснюють зміни клімату.

    «Крім того, що солоність в Азовському морі вища і це сприяє поширенню чорноморської фауни, проте у нас ще не було сильних морозів минулої зими і медузи не гинули взимку в Азовському морі», - пояснив заступник директора Науково-дослідного інституту рибного господарства та екології моря Костянтин Дем'яненко.

    Найближчими днями в Бердянську прогнозують сильні хвилі, які повинні відлякати медуз.

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