«Острів з медуз»: в Азовському морі зафіксували аномальне явище (відео)



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Гігантську плавучу колонію помітили в півсотні метрів від берега

Найближчими днями в Бердянську прогнозують сильні хвилі, які повинні відлякати медуз

Відпочивальники в курортному Бердянську зуміли зняти аномальне явище – «острів з медуз» в Азовському морі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як зазначається, гігантську плавучу колонію помітили в півсотні метрів від берега – серед них навіть було важко розгледіти воду. Через велику кількість медуз в Азовському морі цьогоріч відпочивальники часто віддають перевагу прогулянкам по узбережжю.

Вчені кажуть, що збільшення популяції медуз прямо пов'язане з тим, що вода стає більш солоною. Наприклад, в Азовському морі цей показник становить 14 проміле – в півтора рази вище, ніж було в 90-х роках. Окремий вплив здійснюють зміни клімату.

«Крім того, що солоність в Азовському морі вища і це сприяє поширенню чорноморської фауни, проте у нас ще не було сильних морозів минулої зими і медузи не гинули взимку в Азовському морі», - пояснив заступник директора Науково-дослідного інституту рибного господарства та екології моря Костянтин Дем'яненко.

Найближчими днями в Бердянську прогнозують сильні хвилі, які повинні відлякати медуз.