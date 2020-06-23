На курорті в Азовському морі потонули двоє людей



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У Кирилівці за добу потонуло двоє людей

Один із загиблих — пенсіонер із Полтави

У Запорізькій області за добу на воді загинуло двоє людей. Обидві події сталися на Азовському морі в смт Кирилівка Якимівського району, інформує пресслужба ГУ ДСНС в області.

«22 червня в районі пляжу бази відпочинку «Мотор» в одному метрі від берега відпочиваючі у воді виявили тіло чоловіка без ознак життя. Особа загиблого встановлюється. Рятувальники вилучили тіло з води та передали працівникам поліції для проведення судмедекспертизи, — повідомили рятувальники.

Зазначається, що від ГУ ДСНС залучалася техніка та двоє рятувальників.

«Згодом від чергового відділу поліції надійшло повідомлення, що в районі пляжу бази відпочинку «Таврія» у воді виявили тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 67-річний житель міста Полтава. Тіло передали для проведення судмедекспертизи», — зазначили в пресслужбі.

Повідомляється, що підрозділи ГУ ДСНС на місце не викликалися та не залучалися.