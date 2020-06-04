Поліція на пляжі: курорти Азова патрулюватимуть копи і Нацгвардія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року весь персонал пляжів повинен буде працювати в масках

Правоохоронці патрулюватимуть узбережжя Азовського моря до закінчення курортного сезону

Через послаблення карантинних обмежень в Україні посилять патрулювання прибережних зон поблизу Азовського моря. Зокрема, поліція контролюватиме пляжі у Маріуполі та деяких населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомив заступник командира військової частини Сергій Загреба, наряди Нацгвардії посилюють патрулювання прибережних зон через те, що кількість курортників на пляжах збільшується.

«Із потеплінням кількість відпочивальників на пляжах збільшується. Запрацювали заклади харчування, готелі та спортивні майданчики у прибережних районах. У зв’язку з цим, такі місця були підсилені пішими нарядами, а також автопатрулями Нацгвардії у взаємодії із Нацполіцією», - сказав заступник.

Таким чином військові та поліція будуть контролювати пляжі Маріуполя, селища Ялта 9 (Донецька область), Мелекина та Білосарайської Коси. Патрулювання узбережжя Азовського моря триватиме до закінчення курортного сезону.

У Міністерстві охорони здоров'я раніше заявляли, що усі люди на пляжах повинні дотримуватися дистанції мінімум два метри, регулярно мити руки, чхати тільки до одноразової серветки або у вигин ліктя. Разом з тим персонал пляжів повинен буде працювати в масках. Також у МОЗ не рекомендують людям із груп ризику (літнім і з хронічними захворюваннями) відвідувати прибережні зони та зони відпочинку.

Зазначимо, за порушення карантину, залежно від подальших наслідків, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.