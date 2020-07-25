З Азовським морем нова біда: підійти до води практично неможливо (відео)



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Все узбережжя покрили шматочки водоростей, які заважають комфортному відпочинку Скріншот з відео

Відпочиваючі показали нову проблему на Азовському морі

На Азовському морі помітили нову проблему – все узбережжя покрили шматочки водоростей, які заважають комфортному відпочинку. Зелена «жижа» у великих кількостях знаходиться у воді на самому узбережжі. Відповідні фото і відео, зроблені на дикому пляжі, опублікували у соцмережі відпочиваючі.

Як розповідає видання «Голос Запоріжжя«, водорості стали перешкодою, яка просто не дає пройти до води. Крім того, берег виглядає недоглянутим.

Варто відзначити, що раніше на в’їзді на пляж, на якому помітили неприємні зміни у воді, стояв шлагбаум. В’їзд на цей пляж був платним. За зібрані гроші проводилася прибирання пляжу, були встановлені біотуалети.

Зараз проїзд доступний всім абсолютно безкоштовно. Сміття з території пляжу ніхто не вивозить. А через проблеми з водою туристів біля Азовського моря все менше.

До слова, 24 липня, із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

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