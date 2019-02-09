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    Події в Україні

    Патрульні Мукачева вивели з палаючого будинку сім’ю, яка не підозрювала, що горить

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    Інспектори викликали пожежників, а самі кинулися до будинку - Патрульні Мукачева вивели з палаючого будинку сім’ю, яка не підозрювала, що горить
    Інспектори викликали пожежників, а самі кинулися до будинку

    Всередині перебували троє мешканців і дуже здивувалися появі патрульних

    Патрульні Мукачева врятували з палаючого будинку родину, яка навіть не підозрювала, що дім горить. Про це інформує Патрульна поліція України.

    За її даними, 8 лютого близько 11-ї години на вулиці Дарвіна патрульні помітили сильне задимлення та полум’я на даху одного з приватних будинків.

    Інспектори викликали пожежників, а самі кинулися до будинку, аби перевірити чи в домі хтось є.

    Всередині перебували троє мешканців: чоловік з дружиною та їхня матір – жінка похилого віку. Родина була неабияк здивована появою патрульних, адже вони навіть не підозрювали, що їхній будинок палає.

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    Патрульні Мукачева вивели з палаючого будинку сім’ю, яка не підозрювала, що горить
    Патрульні Мукачева вивели з палаючого будинку сім’ю, яка не підозрювала, що горить

    Інспектори допомогли громадянам зібрати найнеобхідніше та вивели людей на вулицю. У цей час прибули вогнеборці, які загасили пожежу.

    Також на місці працювала слідчо-оперативна група. Причини займання будуть встановлювати експерти.

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