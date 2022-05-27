Пентагон замовив нову партію «Стінгерів» для ЗСУ

США уклали з компанією контракт на поставку 1468 комплексів

Пентагон замовив для Українських збройних сил ще одну партію переносних зенітних комплексів «Стінгер». Про це повідомляє Reuters.

Нову зброю для України вироблятиме компанія Raytheon Technologies.

Відповідно до документу, який отримало агентство Reuters, у середу Пентагон уклав з компанією контракт на поставку 1468 комплексів «Стінгер».

У документі не йдеться про терміни виконання замовлення, але за оцінками агентства, доставка «Стінгерів» в Україну може зайняти близько місяця.

Пентагон і Raytheon наразі не коментували інформацію, поширену агентством Reuters.

Нагадаємо, Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.