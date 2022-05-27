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    Події в Україні

    Зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка-52

    Зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка-52
    фото з відкритих джерел

    Ворожий вертоліт збили у небі над Ізюмом,

    У Харківській області зенітники 95-тої окремої десантно-штурмової бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Про подвиг українських зенітників повідомив офіцер 95 ОДШБр Юрій Кочевенко.

    Ворожий вертоліт збили у небі над Ізюмом, де російські окупанти наразі намагаються відновити свій наступ.

    «Бо це є наше небо! Вірте в ЗСУ», – наголосив Кочевенко.

    Нагадаємо, станом на ранок 27 травня Росія втратила у війні проти України 29 750 своїх солдатів, із них 150 – за останню добу.

    За даними розвідки Британії Росія перекинула в Україну старезні танки. Дії РФ свідчать про дефіцит боєздатної техніки.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Зенітники знищили російський ударний вертоліт Ка-52