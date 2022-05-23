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    Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні

    Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні
    фото: dw.com

    Ведеться робота з доставки артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 і бойової машини піхоти Gepard

    Комітет з оборони Бундестагу незадоволений темпами поставок зброї в Україну, тож пропонує призначити спеціального координатора. Про це голова комітету Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила в інтерв'ю NTV.

    Голова комітету Бундестагу заявила, що їй шкода через збої у поставках важкого озброєння в Україну. Політикиня розкритикувала роботу федеральної канцелярії через це.

    «Я шкодую про це. Я вважаю, що це потрібно змінити. ... Дратує те, що могли б почати кілька тижнів тому», – сказала вона.

    Вона закликала до створення координаційного центру з постачання зброї в Україну.

    «До мене звертається дуже багато людей, Україна, бундесвер, промисловість, у всіх є інтереси», – сказала вона.

    За її словами, ведеться робота з доставки артилерійської установки Panzerhaubitze 2000 і бойової машини піхоти Gepard.

    Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц в одному зі своїх виступів заявив, що Берлін передасть Україні летальну зброю, а також засоби, які необхідні для закупівлі всього необхідного. До слова, міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер заявила, що федеральні землі повинні змінити та пришвидшити умови отримання профкваліфікації для українців.



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    Теги: росія окупанти Німеччина зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні