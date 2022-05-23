Нова військова допомога Україні: Пентагон повідомив, скільки країн нададуть зброю ЗСУ

Багато країн забезпечують навчання представників ЗСУ з метою освоєння ними нової техніки

Під час засідання були заявлені нові ініціативи на підтримку України

Сьогодні, 23 травня, відбулася зустріч глав оборонних відомств країн Контактної групи щодо України. За результатами засідання, нові ініціативи військової підтримки ЗСУ запропонували два десятки країн, повідомили міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

«Я вважаю, що сьогодні відбулася дуже успішна зустріч», – зауважив міністр Остін на підсумковій конференції в Пентагоні.

Він підкреслив, що під час засідання були заявлені нові ініціативи на підтримку України: «Близько 20 країн оголосили сьогодні про нові пакети оборонної допомоги».

Остін уточнив, що чимало країн також забезпечують ЗСУ боєприпасами, броньованою та іншою технікою. Крім того, за його словами, багато країн забезпечують навчання представників ЗСУ з метою освоєння ними нової техніки.

Своєю чергою генерал Марк Міллі повідомив, що цього разу склад Контактної групи збільшився до 47 країн, що, за його словами, є дуже важливим сигналом.

«Сьогоднішня зустріч була чудовою нагодою для координації наших зусиль щодо забезпечення своєчасної й ефективної підтримки та військової допомоги Україні», – підкреслив голова Об’єднаного комітету начальників штабів.

Він нагадав, що оборонні спроможності України щодо захисту власної території «напряму пов’язані з якістю й кількістю допомоги, яку ми надсилаємо».

Військові керівники також повідомили, що наступна зустріч Контактної групи щодо України відбудеться у форматі особистого спілкування 15 червня в Брюсселі, де проходитиме міністерська зустріч НАТО на рівні глав оборонних відомств країн Альянсу.

Нагадаємо, Німеччина збирається призначити координатора з постачання зброї Україні.