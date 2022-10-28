Перемога вимагає часу. Глава МЗС розповів, коли завершиться війна

Кулеба зауважив, що українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що війна України проти Російської Федерації триватиме стільки, скільки потрібно для перемоги. Про це він повідомив в інтерв'ю ТСН.

«Українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу. Скільки це займе? Тижні, півроку чи рік – це вже інше питання, але перемога неодмінно буде. Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і встановлюватимемо дедлайни – ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо – це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху», – наголосив він.

Він додав, що на початку вторгнення критично необхідно було протриматися тиждень. Причому не лише не зазнати поразки у війні, а продемонструвати здатність до спротиву.

Кулеба також наголосив, що сподівався на те, коли кількість загиблих росіян перевищить 10 000, то це загальмує Росію.

«У другому критерії я помилився. Я не очікував, що (президент Росії, – ред.) настільки зневажає життя своїх співгромадян. Але в першому виявився правий, і саме за тиждень… почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого спротиву», – відзначив міністр.

Нагадаємо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.