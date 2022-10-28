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Подоляк розповів, як війна в Україні змінила європейців 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Подоляк розповів, як війна в Україні змінила європейців 
«Помічаю фундаментальні зміни у світогляді багатьох людей в країнах Європи» 
фото: @10DowningStreet

Україна хоче пояснити, що за цінності потрібно проливати кров 

Україна хоче пояснити будь-якій країні, що якщо у світі є певний набір цінностей – конкуренція, демократія, і за це потрібно проливати кров. Поки партнери думають, що Росію варто боятись, Київ  не хоче боятись чи слухати. Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу». 

«Повернуся до ключової тези – я помічаю фундаментальні зміни у світогляді багатьох людей в країнах Європи. Вони абсолютно точно розуміють, що Росія – це зло. І вони розуміють, що у такому вигляді, ми ніколи не отримаємо стабільність без хаосу і без втручання у вибори. Так відбувається завжди, коли ти просто тримаєш позицію, як це робить Україна. Об’єктивно – нам найважче. Ми воюємо, втрачаємо життя, нам руйнують інфраструктуру, нам сьогодні б’ють по об’єктах енергетики», – каже Подоляк.

Росія вже перестала маскувати будь-які дії – вони відверто говорять про геноцид. Але українці не говорять, що заради вищої температури у квартирі підуть на поступки Росії.  

«Бо ми розуміємо, що завтра це продовжиться. Бо це Путін», – каже радник.

Відтак європейці теж починають розуміти, що реальна ціна цієї війни – це не тільки мир в Україні, але й в усій Європі. Днями абсолютно неочікувана заява пролунала в Італії. Нова прем’єрка Джорджія Мелоні сказала, що миру можна досягти, підтримуючи Україну.  

«Бачу абсолютно об'єктивну зміну настроїв, тобто в Європі домінує те, що треба Україні. Домінує розуміння, що в такому вигляді Росія – це завжди загроза. Не тільки безпековим контурам, а загроза тим цінностям, у межах яких ми хочемо жити. В Європі вже починають розуміти, хоча там трохи не вистачає сміливості. Але Україна своїм прикладом точно додасть у європейську сучасну цивілізацію цієї сміливості», – переконаний Подоляк. 

До слова, Україна потенційно може експортувати десятки гігават електрики. Завдяки цьому ЄС у майбутньому може обійтися без Росії у питанні постачання енергії.

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Теги: Михайло Подоляк війна геноцид демократія путін радник росія Україна українці вибори

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