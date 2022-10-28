Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війна України і РФ має закінчитися нейгайним миром: опитування в Угорщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Війна України і РФ має закінчитися нейгайним миром: опитування в Угорщині
Угорці виступають за переговори між Україною та РФ
фото з відкритих джерел

Тільки 6% угорців вважають, що «війна має тривати доти, доки Україна не переможе Володимира Путіна»

Переважна більшість громадян Угорщини вважає, що Україна та Росія повинні негайно сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення воєнних дій, при цьому ставлення до очільників цих держав серед угорців однаково негативне. Про це свідчить опубліковане в четвер опитування компанії Századvég.

Так, 92% респондентів в Угорщині обрали варіант «Бойові дії повинні бути негайно припинені й сторони повинні сісти за стіл переговорів», і тільки 6% вважають, що «війна має тривати доти, доки Україна не переможе Володимира Путіна».

Крім того, 67% опитаних угорців негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського (у вересні було 68%), до Путіна ж так ставляться 72% (було 69%).

Так само зріс рейтинг несхвалення угорцями президента США Джо Байдена (до 67% з 64%) і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (з 50% до 55%). «Політика каральних заходів Брюсселя не відповідає очікуванням угорців, а популярність президента Єврокомісії в останні тижні продовжує знижуватися», – так це коментують у Századvég.

Окремо в респондентів спитали, хто сприяє досягненню миру в Україні. Прогнозовано найчастіше називали владу Угорщини (84%). Також частіше опитані угорці в цьому плані схвалювали діяльність ЄС (50% за, 42% проти) і Китаю (38% за, 34% проти). Різко негативними були оцінки США – 29% вважають, що вони за мир, 63% протилежної думки.

«Виходячи з попередніх аналітичних досліджень, очевидно, що угорці виступають проти будь-яких кроків у контексті російсько-української війни, які б перешкоджали досягненню компромісу та якнайшвидшому завершенню збройного протистояння шляхом мирних переговорів», – підсумовує Századvég.

Нагадаємо, уряд Угорщини позиціонує себе як найпереконливіший противник санкцій проти Росії. Крім того, Віктор Орбан закликає свою країну готуватися до затяжної війни у Європі.

Відзначимо, що Угорщину сколихнули антиурядові протести.

Читайте також: Уряд Орбана займається пропагандою на користь Росії: оприлюднено докази

Теги: росія війна Угорщина Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іранський і український народи мають об’єднатися проти двох диктаторських систем в Ірані та Росії
Українці та іранці протестували під посольством Ірану в Угорщині
22 жовтня, 12:22
На протести вийшли тисячі угорців
«Орбане, зникни». Угорщину сколихнули антиурядові протести
24 жовтня, 06:18
Уряд Орбана лобіює інтереси Росії
Уряд Орбана займається пропагандою на користь Росії: оприлюднено докази
20 жовтня, 06:47

Соціум

Війна України і РФ має закінчитися нейгайним миром: опитування в Угорщині
Війна України і РФ має закінчитися нейгайним миром: опитування в Угорщині
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
Антивоєнні протести у РФ: п’ятеро поліцейських затримали бабусю з плакатом (відео)
Антивоєнні протести у РФ: п’ятеро поліцейських затримали бабусю з плакатом (відео)
Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми
Як Іран в умовах санкцій виробляє дрони: Резніков розповів про хитромудрі схеми
Розпалювали ненависть до українців. Суд у Чехії відправив до в’язниці двох блогерів
Розпалювали ненависть до українців. Суд у Чехії відправив до в’язниці двох блогерів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
32K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
32K
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
25K
Тіньовий міністр оборони в уряді Тихановської: Ймовірність вторгнення з Білорусі – 70%
24K
Путін пояснив, чому почав війну: образився
24K
Забезпечував окупантів продовольством: затримано депутата від «Слуги народу»

Новини

Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
26 жовтня, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту