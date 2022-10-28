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Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
«Спаринг-партнерами» Путіна стануть представники парламентських партій
фото: meduza.io

У Кремлі сподіваються, що до президентських виборів війна з Україною буде закінчена. Але, який буде результат для окупантів – не повідомляється

Влада країни-агресорки розпочала наради щодо президентської кампанії 2024 року, яка буде підлаштована під російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише «Медуза» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента країни-агресорки.

Як зазначає видання, «спаринг-партнерами» Путіна стануть представники парламентських партій. «Ліберальних кандидатів не буде, навіть для вигляду».

Співрозмовники видання кажуть, що чергова путінська кампанія будуватиметься навколо «антизахідних» наративів. Путін, як завжди, буде говорити про «повернення величі Росії, боротьбу із Заходом і багатополярний світ».

Війна в Україні

Як пише видання, у Кремлі сподіваються, що до президентських виборів війна з Україною буде закінчена. Але, який буде результат для окупантів – не повідомляється. «Що буде оголошено перемогою? На вибори треба виходити з досягненнями. Наприклад, з певним набором приєднаних територій. Але які це будуть території – це поки неясно», – підкреслило одне з джерел.

Водночас один із політтехнологів, які співпрацюють з Кремлем, у розмові з виданням зазначив, що «найлогічнішим» і «зрозумілим» варіантом було б взагалі не проводити вибори у 2024 році, а ввести по всій Росії воєнний стан і відкласти голосування.

«До 2024 року економічні наслідки санкцій та ізоляції проявляться повною мірою. Зрозуміло, що результат можна показати який завгодно, але навіщо треба розбурхувати населення не найправдоподібнішими рекордними цифрами?» – пояснив він.

При цьому співрозмовник підкреслив, що такий сценарій навряд чи можливий, оскільки Путін «любить бачити результати народної підтримки». 

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 27 жовтня з'явився на публіці, взявши участь у засіданні дискусійного клубу Валдай. Під час промови кремлівського диктатора було помітно, що руки 70-річного Путіна вкриті темними плямами. Користувачі мережі відреагували на світлини і порівняли руки Путіна та королеви Єлизавети II за кілька днів до смерті. 

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Теги: вибори війна путін криза президент

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