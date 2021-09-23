Переполох у школі Дніпра: невідомий погрожував учням у TikTok (фото)

21 вересня школярі помітили підозрілого чоловіка з дробовиком біля школи

У Дніпрі через погрози у TikTok та підозрілого чоловіка з дробовиком, у школі №136 чергує поліція. Про це повідомляє Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради на сторінці у Facebook.

Зазначається, що невідомий викладав у соцмережі відео з погрозами на кшталт: «Сьогодні ваш останній день». Наразі профіль користувача заблоковано.

Крім того, за словами учнів, 21 вересня вони помітили підозрілого чоловіка з дробовиком у руках, який проходив повз школу.

«Адміністрація школи поставила до відома органи Національної поліції про ситуацію, що склалася. Просимо заспокоїти дітей! Повідомлення в TikTok вже заблоковані. Проводяться слідчі дії. 22 вересня з 7 ранку на території школи працювала оперативна-слідча група та чергували патрульні поліції. Заява до кіберполіції була подана», – зазначили у департаменті.

Нагадаємо, у травні через загрозу теракту столичну школу взяли під посилену охорону.

До слова, 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.