Кривава бійня в Казані: всі подробиці (відео 18+)

12 травня оголошено в Татарстані днем жалоби

У вівторок, 11 травня, в школі № 175 в Казані озброєний учень влаштував стрілянину. Влада повідомила про загибель 8 людей, у Татарстані після стрілянини 12 травня оголошено днем жалоби.

Що сталося

У гімназії на вулиці Джаудата Файзі учень проник до школи зі зброєю. Він почав стріляти в навчальному закладі.

Діти, які перебували всередині будівлі, отримали сигнал сховатися й лягли на підлогу, при цьому були чутні стрілянина й гуркіт. Евакуюватися їм допомогли співробітники ОМОН і рятувальники.

Кадры эвакуации детей из школы №175 в Казани, где устроили стрельбу.



Видео из соцсетей pic.twitter.com/Mc6fhw08YH — Дождь (@tvrain) May 11, 2021

Жертви стрілянини в школі

За останніми даними російських ЗМІ, загинули щонайменше 11 людей, 32 людини постраждали. Повідомляється, що двоє із загиблих у казанській школі розбилися, вистрибнувши з вікна.

Водночас у пресслужбі президента Татарстану повідомили, що в результаті стрілянини в школі в Казані загинули сім дітей та одна вчителька, 20 постраждали.

«Ми втратили сімох дітей. Учні восьмого класу – четверо хлопчиків, три дівчинки. Вони загинули тут, на третьому поверсі. Зараз 12 дітей і четверо дорослих перебувають у госпіталі. Терорист арештований, 19 років», – сказав президент Татарстану Рустам Мінніханов.

У Казані введено режим контртерористичної операції через стрілянину в школі, вживаються заходи для забезпечення безпеки учнів.

Задержанный стрелок в Казани pic.twitter.com/sPTKV6T7vI — Слово и дело. (@jarilo2) May 11, 2021

Хто відкрив стрілянину в школі

Стріляв в 175-й гімназії Ільназ Галявієв, який навчається в цьому закладі. Його затримали. Слідство призначить нападнику на школу в Казані психолого-психіатричну експертизу.

Передбачуваний пособник стрілка затриманий у Казані – це Мухамедшин Раміль, йому 41 рік. Крім того, затримано дві людини, які поширювали в WhatsApp вкидання про стрілянину в інших школах.

Як повідомляється, у хлопця, який влаштував стрілянину в школі в Казані, зброя була зареєстрована офіційно. Раніше ЗМІ повідомляли, що стрільців було двоє, проте у МВС сказали, що він був один.

Втім, поліцейські перевіряють версію, що в нападника було двоє спільників, у злочинців був вибуховий пристрій і автоматична зброя.

У школах посилили заходи безпеки

Голова Башкирії Радій Хабіров 11 травня доручив терміново посилити заходи безпеки у всіх школах республіки після теракту в Казані. Комітет Радфеду з освіти й науки на засіданні 18 травня обговорить надзвичайну подію в школі Казані.

Президент РФ Володимир Путін віддав доручення після стрілянини в казанській школі. Він доручив голові Росгвардії Віктору Золотову опрацювати нове положення про види зброї, яку можуть використовувати громадяни. Про це повідомляє ТАСС.

Про ситуацію в освітній установі російському лідерові доповів директор ФСБ Олександр Бортніков. Путін відправив у Казань двох міністрів – голову МОЗ Михайла Мурашка і голову Міносвіти Сергія Кравцова.

Крім того, президент РФ доручив терміново опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї, повідомив прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

Тим часом, Слідчий комітет РФ порушив справу про масове вбивство після стрілянини в Казані. Правоохоронці повідомили, що охорона в казанської школі, де сталася стрілянина, була відсутня.