Учнів не можна примушувати збирати листя та мити школу – омбудсмен

Діти можуть добровільно допомогти, але це має відбуватися лише в позаурочний час

Санітарний регламент, який набув чинності з 1 січня 2021 року, змінив правила прибирання учнями школи

Новий навчальний рік не лише дозволив повернутися учням до очного навчання у школах, а й став можливістю для деяких вчителів, керівників закладів загальної середньої освіти, представників місцевих влад, зокрема, освітніх управлінців ганебно використовувати під час уроків примусову дитячу працю, йдеться у повідомленні офісу омбудсмена.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов додав, що такі історії останнім часом почастішали в медіа та у соцмережах.

Він нагадав, що школярі та студенти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, захист від приниження, будь-яких форм насильства, експлуатації та булінгу. Це закріплено в законі «Про освіту».

Залучати школярів та студентів до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з освітньою програмою, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету міністрів України, йдеться у повідомленні.

Горбачов нагадав, що у ЗМІ з'являлися історії про використання праці учнів.

Так, у школах Калинівської громади на Вінниччині овочі, ягоди та городину на зиму допомагали заготовляти і вирощувати школярі.

В одній зі шкіл Черкаської області учнів під час уроків трудового навчання змушували носити гарбузи, які згодом, за словами директорки школи, віддали чоловікові, що ціле літо косив траву на території школи.

У Кременчуці прибирати парк вийшли учні всіх шкіл міста під час уроків.

Варто також розрізняти примусову працю та добровільне волонтерство. Діти можуть добровільно допомогти, але це має відбуватися лише в позаурочний час.

Також омбудсмен нагадує, що вікові обмеження та порядок застосування праці дітей визначаються статтею 21 закону «Про охорону дитинства» та законодавством України про працю.

Горбачов наводить успішний приклад Миргородської громади, яка організувала для молоді оплачувані громадські роботи під час літніх канікул.

У 2021 набув чинності санітарний регламент для шкіл. Раніше учні 2-4 класів могли допомагати з прибиранням школи, а учні 5-12 класів – з прибиранням ділянки. Новий регламент не дозволяє такі прибирання, а лише створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце в чистоті, прибирати за собою.

Також старшокласники можуть поливати рослини та робити вологе прибирання поверхонь навчальних приміщень без миючих засобів (крім вікон та підлоги).

Як повідомлялося, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження. Відтак, з 23 вересня усі регіони переходять у жовту зону.

Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.