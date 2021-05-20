Через загрозу теракту столичну школу взяли під посилену охорону

Кіберполіція викрила чат з погрозами вчинити теракт у школі

18 травня працівники Департаменту кіберполіції під час моніторингу мережі інтернет у месенджері Telegram виявили груповий чат під назвою «Колумбайн - возрождение» із закликами до вчинення злочинів школярами. Учасниками чату були 169 користувачів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході аналізу змісту листування між учасниками чату правоохоронці виявили розміщене об 20:21повідомлення наступного змісту: «Завтра школа номер 250 города Киев запомнит этот день навсегда». О 20:40 інший користувач цього ж чату розмістив фото рушниці «ІЖ 81», яку, як вбачається зі змісту повідомлення, він нібито викрав у свого батька.

Беручи до уваги масове вбивство неповнолітніх на території шкільного закладу у місті Казань Республіки Татарстан 11 травня 2021 року, столичні правоохоронці на виконання доручення Київської міської прокуратури посилено реагують на подібне спілкування в інтернеті.

Так, за матеріалами кіберполіції Деснянським районним управлінням поліції за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження та одночасно вжито заходи щодо посилення охорони спеціалізованої школи №250 м. Київ.

Правоохоронцями оперативно встановлено автора першого повідомлення, яким виявився 15-річний учень іншої школи. За результатами невідкладного обшуку за адресою його проживання виявлено та вилучено мобільний телефон та персональний комп’ютер. Зі слів неповнолітнього, зазначене повідомлення у чаті він зробив жартома, а з автором посту про рушницю не знайомий.

З учнем та його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду та наразі встановлюють особу і місцезнаходження іншого користувача чату, який виклав фото рушниці.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

Також повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23 осіб.