Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Перша в Україні газова когенераційна установка розпочала роботу в Ірпені

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Перша в Україні газова когенераційна установка розпочала роботу в Ірпені
Установка надана Ірпінській громаді благодійним фондом з Австрії
фото: РГК

В найближчих планах встановити 100 газових генераторів

Київоблгаз збудував газопровід середнього тиску для газопоршневої електростанції потужністю 1 МВт. Це перша подібна установка, яка стане початком створення системи розподіленої електрогенерації в Україні. 

В умовах постійних відключень світла газова когенераційна установка стане надійним резервним джерелом електроенергії для центральної котельні КПП «Теплоенергопостач», яка забезпечує теплом 70% мешканців Ірпеня. У березні схожа електростанція буде запускатися у Чернігові, потім у Сумській та Полтавській області. Передбачається, що буде встановлено близько 100 таких установок. 

Для якнайшвидшого підключення когенераційної установки до газопроводу, були використані нові технології, впроваджені Регіональною газовою компанією, в тому числі, програмні продукти RGC GIS та SIMONE. 

«Щоб забезпечити установку газом, ми проклали до неї газопровід та провели гідравлічний розрахунок за допомогою чеського програмного комплексу SIMONE, що значно прискорило виконання робіт з проектування, та прокладання газових мереж», – говорить т.в.о. голови правління АТ «Київоблгаз» Руслан Писанко. 

Крім котельні, електроенергію від генератора отримуватимуть ліцеї «Лінгвіст», «Мрія» та ліцей інноваційних технологій, а також дитсадок №1 «Лісова пісня», Ірпінська міська рада та Ірпінська державна податкова інспекція. 

«Також розглядається можливість підключення до генератора трьох медичних закладів – міської поліклініки, міської дитячої поліклініки та амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1. На всі об‘єкти потрібно орієнтовно 900 кВт потужності», – говорить міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. 

Когенераційна установка надана Ірпінській громаді благодійним фондом з Австрії. Це один з перших в Україні прикладів малої розподіленої генерації, ставку на яку вирішили робити в уряді. Вона є менш вразливою при ракетних атаках та її легше відновити у разі пошкодження.

В найближчих планах встановити 100 газових генераторів, які дозволять заживити найкритичніші об’єкти, такі як школи, лікарні, дитячі садочки, – про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. 

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, вже готові газифікувати такі малі електростанції та надійно доставляти до них природний газ. Вони володіють технічною експертизою та мають доступ до технологій провідних виробників газового обладнання, а також досвіду європейських операторів ГРМ. 

Теги: продукти технології інспекція Андрій Герус пісня РГК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина поінформувала компанії, що застосує відповідні заходи, щоб виключити закупівлі російського СПГ
Газовий шантаж Кремля: Німеччина підготувала Путіну неприємний сюрприз
Сьогодні, 09:46
Вперше в Україні тут виготовлятимуть smart-лічильники, розроблені і спроектовані РГК
РГК побудувала метрологічний центр RGC-Metering Захід
2 грудня, 2022, 14:15
Співробітники компанії «Сумигаз» перевіряють стан підземних газопроводів
Як сумські газовики партизанили під час окупації Енергонезалежність
27 сiчня, 12:10

Події в Україні

Перша в Україні газова когенераційна установка розпочала роботу в Ірпені
Перша в Україні газова когенераційна установка розпочала роботу в Ірпені
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
Дві країни заявили, що не відправлятимуть зброю до України
Дві країни заявили, що не відправлятимуть зброю до України
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
На Херсонщині росіяни обстріляли Московську церкву, в якій відспівували колаборанта Журавка
Скільки окупантів зараз воюють в Україні: дані розвідки
Скільки окупантів зараз воюють в Україні: дані розвідки
Мер Броварів Сапожко отримав повістку до військкомату (відео)
Мер Броварів Сапожко отримав повістку до військкомату (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Московська церква пішла жалітися в ООН
32K
Тищенко розповів, хто йому дозволив їхати у відпустку в Таїланд
25K
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
14K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8378
Володимир Горбулін: Розпочалася світова війна

Новини

Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
Вчора, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
Вчора, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
Вчора, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
Вчора, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
Вчора, 19:51
Австралія та Франція вироблятимуть снаряди для України: стали відомі дати поставок
Вчора, 19:39

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту