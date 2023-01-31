Газовий шантаж Кремля: Німеччина підготувала Путіну неприємний сюрприз

Федеральний уряд не підтримує закупівлі російського скрапленого природного газу

Уряд Німеччини має намір обмежити імпорт російського скрапленого природного газу, доповнюючи зусилля щодо зниження своєї залежності від поставок енергоресурсів країни-агресора. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист заступника міністра енергетики Патріка Грейхена у відповідь на ряд питань, поставлених консервативними опозиційними депутатами.

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«Федеральний уряд не підтримує закупівлі російського СПГ. Федеральний уряд поінформував компанії, що застосує відповідних заходів, щоб по можливості виключити закупівлі російського СПГ», – зазначив Грейхен

За даними німецької лобістської групи Zukunft Gas, такі країни, як Франція, Бельгія, Нідерланди та Іспанія, як і раніше приймають поставки російського СПГ, які зараз становлять близько 6% імпорту газу на континент.

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Уряд Німеччини знає, що російський СПГ доходить до імпортних терміналів в сусідніх країнах, пише Грайхен. Однак вкрай складно оцінити, скільки його зберігається зараз.

Згідно з документом, в майбутньому компанії будуть зобов'язані інформувати Комісію про походження закупівель природного газу, якщо їх обсяг перевищує п'ять терават-годин.

Раніше повідомлялося, що Італія завдяки поставкам з Алжиру може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року.

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про повну незалежність від російських енергоносіїв.