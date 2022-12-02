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РГК побудувала метрологічний центр RGC-Metering Захід

Іван Гавриляк
glavcom.ua
РГК побудувала метрологічний центр RGC-Metering Захід
Вперше в Україні тут виготовлятимуть smart-лічильники, розроблені і спроектовані РГК
фото: РГК

Центр не тільки здійснюватиме повірку лічильників газу, а й стане виробничим майданчиком

Розпочав свою роботу метрологічний центр RGC-Metering Захід в Івано-Франківській області. Це вже другий центр, збудований РГК в Україні. Він вироблятиме smart-, турбінні і роторні лічильники газу та здійснюватиме повірку побутових і промислових лічильників.

RGC-Metering Захід не тільки здійснюватиме повірку лічильників газу, а й стане виробничим майданчиком. Вперше в Україні тут виготовлятимуть smart-лічильники, розроблені і спроектовані РГК. Наступного року буде вироблено понад 16 тис. таких лічильників газу.

R&D підрозділ РГК повністю розробив рішення «два в одному» – механічного лічильника із вбудованим у корпус модемом. Наші фахівці розробили плати і програмне забезпечення, яке дозволить інтегрувати smart-пристрої до системи SCADA.

«Відкриття метрологічного центру RGC-Metering Захід – знакова подія. Вона свідчить про те, що український бізнес не зупинився, ми надійно тримаємо газорозподільну систему в робочому стані. І навіть більше – під час війни збудували інноваційне підприємство, яке виводить на європейський рівень процес обліку газу. Крім того, новий Центр – це нові робочі місця, – говорить Олексій Тютюнник, операційний директор РГК. – Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, виконують свої зобов’язання перед співробітниками і бюджетами всіх рівнів. Це допомагає країні тримати економічний фронт».

Метрологічний центр RGC-Metering Захід обладнаний автоматизованим обладнанням провідних європейських компаній inotech Meter Calibration Systems GmbH (Німеччина), Ametek, Hess і забезпечує  виконання повного технологічного  циклу повірки лічильників в повністю автоматизованому режимі, без участі людини. 

«Всі повірочні лінії  одночасно оснащені інфрачервоними, оптичними, низькочастотними перетворювачами та імпульсними дисками. Ключові процеси контролюються дистанційно, та не вимагають втручання людей, – говорить Андрій Лашко, начальник Метрологічного центру Департаменту систем розподілу природного газу РГК. – Це дозволило прискорити процеси та виключити помилки, пов’язані з людським фактором, та оптимізувати роботу персоналу».

В наступному році в метрологічних центрах, побудованих РГК буде виготовлено понад 230 тис. лічильників газу, в тому числі більше 16 тис. smart-лічильників та здійснено повірку 210 тис. побутових і 2100 – промислових лічильників.

Регіональна Газова Компаніявиробничо-технологічна компанія, яка спеціалізується операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Наші проектні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

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