Під час теракту в Оленівці загинув заступник командира «Азову»

Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році, віддав вісім років життя захисту України

У захисника залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник

Під час теракту, вчиненого росіянами в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року загинув заступник командира окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов», черкащанин Дмитро Букарьов (Білотур). Про це повідомила його сестра Тетяна Лісова.

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З минулого року ми сподівалися, що Діма живий, однак дива не трапилося: Дмитро Букарьов загинув під час жорстокого теракту вчиненого росіянами, в Оленівці в ніч з 28-го на 29 липня 2022 року. Дмитро Букарьов пішов на війну добровольцем у 2014 році, віддав вісім років життя захисту України, виховав чимало молодих «азовців», – йдеться в повідомленні.

Військовий разом з побратимами гідно тримав оборону Маріуполя.

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«Мій брат був надзвичайно мужньою, виваженою людиною з глибоким пізнанням світу та постійним бажанням до самовдосконалення. Для нас, рідних, це невимовне горе, ми втратили часточку світла», – додала жінка.

У захисника залишилася мати, двоє доньок, сестра та племінник.

Про дату та обставини прощання з Дмитром Букарьовим буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, російські війська 29 липня 2022 року обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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Згідно з даними розвідки, акт тероризму з боку збройних сил окупанта здійснений руками найманців зі складу приватної військової компанії Вагнера (Ліга) за особистою командою номінального її власника – Євгена Пригожина.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.