Звільнений з полону воїн ЗСУ розповів моторошні подробиці теракту в Оленівці

Барак підірвали за допомогою двох фугасів, упевнений військовий

Боєць штурмової бригади «Азов» Анатолій Єгоров із позивним «Комуніст» розповів, що росіяни навмисно організували теракт в Оленівці. Він наголосив, що це була страта українських захисників. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

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«Що насправді було в Оленівці? Був фугас закладений у бараку. Два їх було. Один в бараку, інший під ним. Вони хотіли імітувати перший пристрілочний. Потім другий. Це страта була! Вони хотіли показати, що ми вдарили по своїх. Це був барак промзона. Вони вивели офіцерів, солдатів, там були артилеристи, мінометники, танкісти. Тих, проти кого вони шили кримінальні справи вони не вивели. Частину території очистили від станків поставили ліжка. Дуже-дуже тісно. І в середині закопали фугас і ззовні», – каже Анатолій Єгоров.

Український захисник розповів, що спочатку підірвався перший фугас, через кілька хвилин – другий. Під ці вибухи окупанти почали стріляти з «Градів», щоб імітувати нібито це Україна обстрілює своїх же воїнів, які потрапили до полону.

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«Почали потім кричати, що це Himars. Але якби туди прилетів Himars, то там би взагалі нічого не залишилося», – згадує військовий.

Воїн «Азова» додав, що він був у сусідньому бараку, за 150 метрів від того, де росіяни влаштували теракт. Після цього полонені, серед яких були медики, вийшли на вулицю та хотіли допомогти пораненим, проте росіяни заборонили це робити.

«Дуже багато хлопці загинуло від втрати крові. Бо не було чим зупиняти. Потім їх погрузили в «Камази», як скот поранених хлопців без першої медичної допомоги і повезли в якийсь госпіталь, як скот і там теж наші хлопці загинули. Я сам собі поклався, я життя покладу , але я буду все своє життя руйнувати цю державу – Росію», – сказав військовий.

Нагадаємо, Україна повернула тіла 54 загиблих внаслідок вибуху в Оленівці військових. Триває ДНК-експертиза.

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У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Через вибух там загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Росія намагалася провину перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ. Держава-агресор досі не пропускає в Оленівку жодної міжнародної місії.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив після теракту, що не гарантував безпеку українських захисників Азовсталі, які опинилися в російському полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше звинуватив Червоний Хрест у бездіяльності.