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Зеленський: Теракт в Оленівці стане одним із звинувачень на трибуналі проти РФ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Зеленський: Теракт в Оленівці стане одним із звинувачень на трибуналі проти РФ
фото з відкритих джерел

Російські війська обстріляли колонію з українськими полоненими півроку тому

 

Теракт Росії, здійснений шість місяців тому в Оленівці Донецької області, стане одним із пунктів звинувачення на міжнародному трибуналі проти РФ. Таку заяву в своєму Twitter опублікував президент України Володимир Зеленський.

«Ми не дозволимо забути про цей злочин. Памʼятаємо кожного загиблого воїна та боремося за покарання всіх винних у їхній загибелі. Винні будуть знайдені й притягнуті до відповідальності… Підступне масове вбивство в Оленівці буде одним із звинувачень на міжнародному трибуналі проти російського агресора», – підкреслив голова держави.

Він також наголосив на тому, що Росія програє цю війну, бо зло та підлість завжди програють. «Маємо повернути всіх українців додому з російської неволі. Працюємо заради цього», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули понад 50 людей, ще 130 – зазнали поранень.

Російські ЗМІ звинуватили у вбивстві Україну – за їхньою версією, барак начебто був обстріляний ракетами з реактивних систем Himars.

Проте, українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни: напередодні вбивства полонених перевели до барака, який потім умисно знищили. Показово, що сусідні приміщення колонії не постраждали і повністю вціліли.

Також супутникові знімки свідчать, що російські окупанти заздалегідь підготували могили для вбитих українських військовополонених в Оленівці.

Теги: Оленівка теракт полон трибунал

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