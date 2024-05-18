Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк

Льотчик був повним кавалером ордена «За мужність»

Днями під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк. Про це повідомили в 831-й бригаді тактичної авіації.

«Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордена «За мужність», – ідеться в повідомленні.

Раніше у повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків.

Також повідомлялося, що у боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський.