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Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк
Dід початку повномасштабного вторгнення Денис Василюк здійснив десятки бойових вильотів
фото: 831-ша бригада тактичної авіації/Facebook

Льотчик був повним кавалером ордена «За мужність»

Днями під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк. Про це повідомили в 831-й бригаді тактичної авіації.

Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк фото 1

«Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк фото 2

Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордена «За мужність», – ідеться в повідомленні.

Раніше у повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків. 

Також повідомлялося, що у боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський.

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Теги: війна Україна пілот

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