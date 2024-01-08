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У боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський
Захисник неба Владислав Залістовський
фото: Instagram/Yevheniia Nesterenko

У свої 23 роки льотчик здійснив десятки бойових вильотів

На війні загинув 23-річний український пілот Владислав Залістовський з позивним Blue Helmet. Про це повідомив його побратим Тондюр Філіп (Air Fighter).

«На жаль, у нашій невеликій авіаційній сімʼї сталося горе, ми втратили не просто пілота, а і надійного побратима, друга, сина та просто чудову та яскраву людину Владислава!

Загинув захисник українського неба Владислав Залістовський
Загинув захисник українського неба Владислав Залістовський
фото: Instagram/Yevheniia Nesterenko

Він був одним з тих, з ким я б виконав будь-яке завдання з впевненістю що він мене не залишить у важкій ситуації, що було і по військовій справі та і по життю в цілому! На жаль, ніхто з нас більше не побачить нові відео. Владислав загинув, захищаючи наше небо, хоча йому було всього лиш 23, тільки вдумайтесь в цю цифру 23 роки, а він був пілотом бойового літака МіГ-29 і мав на своєму рахунку вже десятки бойових вильотів, я схиляю голову перед ним і віддаю шану як справжньому бойовому пілоту, який загинув захищаючи Україну!» – написав товариш загиблого.

Загибель пілота підтвердила і його дівчина Євгенія Нестеренко. 

«Я ніколи не думала, що на моїй сторінці буде подібний пост. Ти любив свою роботу, своє життя, своє небо, але воно зіграло з тобою злий жарт. Ти назавжди залишишся в моєму серці найкращим хлопчиком у світі. І не тільки в моєму. Мені так багато твоїх знайомих кажуть, що ти – найкращий. Тебе справді всі дуже люблять! Тобі було всього 23… Але чомусь небо забирає кращих. Вічного тобі польоту, мій янголе», – написала вона.

Відомо, що Владислав Залістовський народився в місті Малин  на Житомирщині. У 2021 році він закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Воїн був пілотом бойового літака МіГ-29.

Нагадаємо, що вчора, 7 січня, стало відомо про загибель українського поета із Рівного Максима Кривцова, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем.

Теги: смерть військові пілот

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