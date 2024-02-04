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На Чернігівщині попрощалися з льотчиком, який скерував свій підбитий штурмовик на ворожу колону

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Чернігівщині попрощалися з льотчиком, який скерував свій підбитий штурмовик на ворожу колону
Тіло хлопця льотчика на окупованій території, його вдалося повернути лише наприкінці грудня 2023 року
фото: Бахмацька Міськрада/Facebook

Андрій Антихович одним із перших ставши на захист України

У місті Бахмач на Чернігівщині попрощалися з 25-літнім льотчиком Андрієм Антиховичем, тіло якого майже два роки не могли повернути додому. Про це повідомляє міська рада Бахмача.

У ніч із 23 на 24 лютого 2022 року капітан Андрій Антихович перебував на бойовому чергуванні, одним із перших ставши на захист України.

На Чернігівщині попрощалися з льотчиком, який скерував свій підбитий штурмовик на ворожу колону фото 1

26 лютого 2022 року він здійснив бойовий виліт на літаку Су-25 на Херсонському напрямку, виявив ворожі колони та завдав по них успішного вогневого ураження. Тим самим пілот завадив просуванню окупантів на Миколаїв та Одесу. На жаль, ворог влучив у літак.

«І коли постало питання катапультуватись чи знищити ворогів, не вагаючись направив підбитий штурмовик у бік ворожої колони. Капітан загинув на найвищому піку, у розквіті молодих сил», – ідеться в повідомленні міськради.

На Чернігівщині попрощалися з льотчиком, який скерував свій підбитий штурмовик на ворожу колону фото 2

Тіло хлопця опинилося на окупованій території. Його вдалося повернути лише наприкінці грудня 2023 року.

«Спочатку його було поховано в населеному пункті Антонівка Херсонської області, який поки що перебуває під російською окупацією», – ідеться в повідомленні міськради.

7 фото
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Поховають захисника у Київській області.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський посмертно нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

На Чернігівщині попрощалися з льотчиком, який скерував свій підбитий штурмовик на ворожу колону фото 3

На сайті президента України також створили петицію про присвоєння Андрію Антиховичу звання Героя України посмертно, яка вже набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер сім'я чекає на її розгляд та підписання документа главою держави.

Нагадаємо, відомий український паверліфтер і стронгмен Олександр Білоконь загинув на війні проти російських окупантів.

Теги: міськрада літак Миколаїв звання героя Володимир Зеленський Facebook президент ворог пілот 24 лютого

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