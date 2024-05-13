Закликала бомбити Кремль: Росія оголосила у розшук правнучку льотчика Валерія Чкалова

Богданова заявила, що любить Москву, але якщо без цього неможливо обійтися, треба бити по Кремлю

Справу завели через дописи Богданової в соцмережах з «негативними висловлюваннями» про російську армію

МВС Росії оголосило у розшук активістку антивоєнного проекту Freedom Birds for Ukraine та правнучку радянського льотчика Валерія Чкалова Дар'ю Богданову. Інформація про це з'явилась у базі розшуку відомства, пише «Медіазона».

Про те, що проти Богданової порушено кримінальну справу щодо закликів до тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК), раніше повідомив професійний донощик Віталій Бородін. Він написав скаргу на активістку, стверджуючи, що Богданова «виступала з антиросійськими заявами, збирала гроші для армії України» та «закликала завдати ядерного удару по Москві».

Інформацію про порушення справи проти Богданової підтвердили джерела ТАСС та «РИА Новости» у правоохоронних органах.

МВС РФ оголосило у розшук антивоєнну активістку Дар'ю Богданову – правнучку радянського льотчика Валерія Чкалова фото Медіазона

Зокрема, співрозмовник ТАСС сказав, що справу завели через пости Богданової в соцмережах з «негативними висловлюваннями» про російську армію та «її інтерв'ю українському каналу, де вона заявляла, що по Москві потрібно завдати ядерного удару». При цьому джерело «РИА Новости» стверджувало, що приводом для переслідування стало «інтерв'ю Богдановій журналістові Олегу Кашину».

Йдеться про випуск шоу «Ненавиджу тебе 2.0» на ютуб-каналі видання «Холод», в якому Богданова та Кашин сперечалися, чи можуть росіяни, які виступають проти війни, відправляти пожертвування Збройним силам України. У ході розмови Богданова заявила, що любить Москву, але якщо без цього неможливо обійтися, треба стріляти по Кремлю. «Я обожнюю Москву. Я там виросла і прожила найкращі роки свого життя. Я не хочу, щоб це красиве місто було зруйноване. Але якщо я знаю, що без цього неможливо обійтися, якщо цей режим неможливо знищити інакше, якщо доведеться стріляти по Кремлю, по всіх наших улюблених будівлях. Я, звичайно, волію, щоб довбонули Луб'янку і на цьому все закінчилося. Я маю на увазі, звичайно ж, що перш за все потрібно знищити ось ці «центри прийняття рішень». Решта, мирні люди і так далі, мені їх буде дуже шкода. Але для нормалізації процесів у голові москвичам не заважає почути сирену повітряної тривоги», – говорила Богданова.

Нагадаємо, Ррсійське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі».

Зокрема, в одного з окупантів, який добровільно здався Силам оборони в полон, військові знайшли так зване привітання до 9 травня. У ньому йдеться про те, що для росіянина «немає нічого гіршого, ніж здача в полон ворогу».

Також в записці зазначено, що кожен окупант, який вирішить здатися в полон отримає ув’язнення станом на 10 років.

До слова, населення Німеччини не сприймає серйозно загрозу нападу Росії на територію НАТО, принаймні цього десятиліття. Про це пише Westfalen-Blatt, посилаючись на дані нового опитування YouGov на замовлення Німецького агентства преси.

Пересічні жителі Німеччини всупереч риториці політиків Європи вважають малоймовірним напад Росії на країни НАТО. Відповідно до даних опитування, 36% громадян Німеччини вважають ймовірним або певною мірою ймовірним напад окупантів на їхню державу, яка входить до альянсу НАТО, до 2030 року.

Майже половина дорослих німців – 48% – вважають такий сценарій малоймовірним або скоріше малоймовірним. 15% учасників репрезентативного опитування не знали відповіді на запитання, наскільки ймовірним буде напад Росії на державу НАТО до 2030 року.