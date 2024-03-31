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У Миргороді попрощалися з льотчиком Дмитром Фішером, його опізнали за результатами аналізу ДНК

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Миргороді попрощалися з льотчиком Дмитром Фішером, його опізнали за результатами аналізу ДНК
Дмитро Фішер у квітні 2022 року був нагороджений «Орденом Богдана Хмельницького» «III ступеня»
фото: 831 бригада тактичної авіації/Facebook

Льотчик загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області

У Миргороді на Полтавщині попрощалися із льотчиком Дмитром Фішером. Фото поховання опублікували на сторінці 831-ї бригади тактичної авіації.

«Два роки очікування та надії, але підтвердилося найстрашніше: за результатом аналізу ДНК встановлена загибель нашого земляка, військовослужбовця, командира авіаційної ланки авіаційної ескадрильї підполковника Дмитра Фішера. Льотчик загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області», – ідеться в повідомленні.

У Миргороді попрощалися з льотчиком Дмитром Фішером, його опізнали за результатами аналізу ДНК фото 1

За час відбиття повномасштабного вторгнення Російської Федерації, підполковник Дмитро Фішер здійснив не один десяток бойових вильотів. Вміло та професійно вів бойові дії, завдавав влучних ударів по місцях зосередження живої сили та техніки противника.

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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Дмитро Вільгельмович у квітні 2022 року був нагороджений «Орденом  Богдана Хмельницького» «III ступеня».

У Миргороді попрощалися з льотчиком Дмитром Фішером, його опізнали за результатами аналізу ДНК фото 2

Раніше вінничани попрощалися з льотчиком Владиславом Риковим. Він воював у складі 299-ї бригади тактичної авіації на штурмовику Су-25 із перших днів повномасштабного російського вторгнення. Мав на своєму рахунку 385 бойових вильотів та статус повного кавалера ордена «За мужність». Загинув під час виконання військового завдання 7 лютого. Льотчику назавжди залишилося 30 років. 

Також повідомлялося, що у боях за Україну загинув 23-річний пілот МіГ-29 Владислав Залістовський.

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Теги: вінничани поховання льотчик пілот

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