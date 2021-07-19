Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»
Невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір домоволодіння в селі Циркуни
У Харківській області у двір журналіста невідомі кинули три «коктейлі Молотова». Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погроз. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Інцидент стався в ніч проти 18 липня невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір домоволодіння в селі Циркуни.
З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
На даний час поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.