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    Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»

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    У Харківській області двір журналіста закидали коктейлями Молотова - Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»
    У Харківській області двір журналіста закидали коктейлями Молотова
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір домоволодіння в селі Циркуни

    У Харківській області у двір журналіста невідомі кинули три «коктейлі Молотова». Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погроз. Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Інцидент стався в ніч проти 18 липня невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір домоволодіння в селі Циркуни.

    З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

    Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

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    Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»
    Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»
    Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»
    Фото: hk.npu.gov.ua

    Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

    На даний час поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

    Теги: кримінал Харківщина
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    Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»