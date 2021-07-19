Під Харковом двір журналіста закидали «коктейлями Молотова»

Невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір домоволодіння в селі Циркуни

У Харківській області у двір журналіста невідомі кинули три «коктейлі Молотова». Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погроз. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Інцидент стався в ніч проти 18 липня невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір домоволодіння в селі Циркуни.

З відповідною заявою до поліції звернувся 35-річний представник інформаційного агентства. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

На даний час поліцейськими вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.