Напад на журналістів у Дніпрі: поліція перекваліфікувала справу

Зловмисникам оголосили підозру за «журналістськими» статтями Кримінального кодексу

Трьом нападникам на журналістів у Дніпрі оголосили підозру за «журналістськими» статтями Кримінального кодексу. Про це повідомив у Facebook керівник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Тільки що мав розмову з представниками центрального апарату Національної поліції. У Дніпрі, де при виконанні професійних обов'язків постраждали дві знімальні групи телеканалів D1 та ОТВ, поліцейські таки перекваліфікували звинувачення і визнали, що злочин напряму скоєний саме щодо журналістів», – зазначив Томіленко.

Він додав, що у рамках відкритого кримінального провадження, за фактом подій, що мали місце 2 липня у Дніпрі, додатково внесено відомості за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Крім цього дії трьох підозрюваних перекваліфіковані зі ст. 296 на ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Сьогодні відповідні підозри вручені трьом чоловікам 21, 24 та 31 років.

«Національна спілка журналістів України відзначає, що саме завдяки потужному суспільному резонансу, принциповій позиції колективів дніпровських телеканалів, журналістській солідарності розслідування обурливої атаки на працівників ЗМІ демонструє певний прогрес. МВС та Націполіція підтверджують, що реагування на перешкоджання журналістській діяльності є пріоритетом. Водночас, головне наше очікування – вагоме покарання нападників на журналістів», – резюмував Томіленко.

Нагадаємо, на початку місяця у Дніпрі зловмисники атакували журналістів, які фіксували демонтаж реклами, є травмовані.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно поліцейського за фактом умисного перешкоджання професійній діяльності журналіста «Громадського телебачення» та пошкодження його майна.

Також співробітник каналу «Перший незалежний» з оточення нардепутата ОПЗЖ Віктора Медведчука Руслан Коцаба заявив, що на нього скоїли напад на вокзалі в Івано-Франківську.

До слова, 15 липня, у Дніпрі жорстоко побили правозахисницю (відео).