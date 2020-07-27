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    Події в Україні

    Під Києвом зіткнулися мікроавтобус і легковик, є загиблий

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    Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство - ЗМІ - Під Києвом зіткнулися мікроавтобус і легковик, є загиблий
    Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство - ЗМІ

    Від удару мікроавтобус влетів у відбійник, водій загинув

    Під Києвом неподалік Борисполя зіткнулися два автомобілі, водій одного загинув.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    Зазначається, що від удару мікроавтобус влетів у відбійник. Загинув водій.

    «Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство. На місці швидка і поліція», - пише ЗМІ.

    Також повідомлялося, що 26 липня на Житомирщині легковик злетів у річку, загинув водій автомобіля.

    ДТП ЗМІ смерть водій поліція
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