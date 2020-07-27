Під Києвом зіткнулися мікроавтобус і легковик, є загиблий



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Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство - ЗМІ

Від удару мікроавтобус влетів у відбійник, водій загинув

Під Києвом неподалік Борисполя зіткнулися два автомобілі, водій одного загинув.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Зазначається, що від удару мікроавтобус влетів у відбійник. Загинув водій.

«Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство. На місці швидка і поліція», - пише ЗМІ.

Також повідомлялося, що 26 липня на Житомирщині легковик злетів у річку, загинув водій автомобіля.