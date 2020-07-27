Під Києвом зіткнулися мікроавтобус і легковик, є загиблий
Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство - ЗМІ
Від удару мікроавтобус влетів у відбійник, водій загинув
Під Києвом неподалік Борисполя зіткнулися два автомобілі, водій одного загинув.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Зазначається, що від удару мікроавтобус влетів у відбійник. Загинув водій.
«Попередньо, водій буса заснув. Подробиці встановить слідство. На місці швидка і поліція», - пише ЗМІ.
Також повідомлялося, що 26 липня на Житомирщині легковик злетів у річку, загинув водій автомобіля.