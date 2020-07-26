  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Берліні позашляховик в’їхав у натовп, є постраждалі

    • Розсилка
    Подія сталася&nbsp;у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня - У Берліні позашляховик в’їхав у натовп, є постраждалі
    Подія сталася у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня
    Фото Укрінформ

    Перехожі, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи

    У німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши семеро людей.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пожежну та поліцейську служби Берліна.

    «З причин, які ще не з’ясовані, автомобіль з’їхав з проїжджої частини та виїхав на тротуар. 7 людей зазнали травми, з них 3 – у важкому стані», – інформує у Twitter пожежна служба, яка відправила на місце події 60 рятувальників і вертольоти.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Берліні позашляховик в’їхав у натовп, є постраждалі
    У Берліні позашляховик в’їхав у натовп, є постраждалі
    У Берліні позашляховик в’їхав у натовп, є постраждалі
    Фото Укрінформ

    Майже два десятки перехожих, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи. На місці працюють поліцейські і слідчі з собаками.

    За повідомленням поліцейського управління Берліна у Twitter, водія затримано. Ним виявився 24-річний чоловік. Чорний позашляховик має номерний знак Естонії, водій живе у Берліні.

    Наїзд стався о 7.20 ранку на Гарденбергплац поруч з залізничним вокзалом Zoo (Зоопарк).

    Поліція вважає, що наразі, скоріш за все, не йдеться про політичну чи релігійну мотивацію. Молодий чоловік міг не впоратися з керуванням автомобілем.

    Нагадаємо, у Німеччині літак протаранив вежу аеропорту.

    Читайте також:
    У Харкові масштабна аварія. В лікарні п’ятеро, серед постраждалих двоє дітей
    ДТП Німеччина водій автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ