У Берліні позашляховик в’їхав у натовп, є постраждалі



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Подія сталася у німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня Фото Укрінформ

Перехожі, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи

У німецькій столиці вранці в неділю, 26 липня, чорний позашляховик Mercedes в’їхав у натовп, поранивши семеро людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пожежну та поліцейську служби Берліна.

«З причин, які ще не з’ясовані, автомобіль з’їхав з проїжджої частини та виїхав на тротуар. 7 людей зазнали травми, з них 3 – у важкому стані», – інформує у Twitter пожежна служба, яка відправила на місце події 60 рятувальників і вертольоти.

Майже два десятки перехожих, які стали свідками ДТП, перебувають у стані шоку, їм надають допомогу психологи. На місці працюють поліцейські і слідчі з собаками.

За повідомленням поліцейського управління Берліна у Twitter, водія затримано. Ним виявився 24-річний чоловік. Чорний позашляховик має номерний знак Естонії, водій живе у Берліні.

Наїзд стався о 7.20 ранку на Гарденбергплац поруч з залізничним вокзалом Zoo (Зоопарк).

#Verkehrsunfall in #Charlottenburg



Am #Hardenbergplatz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen 5 Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Weitere Infos folgen ... pic.twitter.com/b1kcKJ2Vxc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020

Поліція вважає, що наразі, скоріш за все, не йдеться про політичну чи релігійну мотивацію. Молодий чоловік міг не впоратися з керуванням автомобілем.

Нагадаємо, у Німеччині літак протаранив вежу аеропорту.

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