На Житомирщині легковик злетів у річку, є загиблий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники за допомогою троса і пожежного автомобіля витягли автомобіль на сушу Фото ДСНС України у Житомирській області

Діставати авто з водойми довелося рятувальникам

У Житомирській області сталася жахлива ДТП – автомобіль з’їхав з дороги в річку. Загинув водій легковика.

Як розповіли в пресслужбі місцевої ДСНС, аварія трапилася сьогодні, 26 липня, о 5:45 в селі Ушиця Коростенського району. Коли на місце примчали рятувальники, авто знайшли у водоймі, на відстані близько 15 метрів від берега.

Машина повністю «пішла» під воду. Рятувальники за допомогою троса і пожежного автомобіля витягли автомобіль на сушу.

«В середині знаходився водій, вже без ознак життя. Ним виявився 49-річний місцевий житель», – розповіли в ДСНС.

Всі обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі.

Як повідомлялося, 23 липня на Дніпропетровщині маршрутний автобус з пасажирами злетів у кювет і перекинувся. У результаті постраждали 15 пасажирів. На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів, 15 людей доставлені до лікувального закладу.

До слова, 22 липня у Закарпатській області депутат на Land Cruiser вбив молодого мотоцикліста.

Також нагадаємо, що 20 липня на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.

Читайте також: