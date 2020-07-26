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    Події в Україні

    На Житомирщині легковик злетів у річку, є загиблий

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    Рятувальники за допомогою троса і пожежного автомобіля витягли автомобіль на сушу - На Житомирщині легковик злетів у річку, є загиблий
    Рятувальники за допомогою троса і пожежного автомобіля витягли автомобіль на сушу
    Фото ДСНС України у Житомирській області

    Діставати авто з водойми довелося рятувальникам

    У Житомирській області сталася жахлива ДТП – автомобіль з’їхав з дороги в річку. Загинув водій легковика.

    Як розповіли в пресслужбі місцевої ДСНС, аварія трапилася сьогодні, 26 липня, о 5:45 в селі Ушиця Коростенського району. Коли на місце примчали рятувальники, авто знайшли у водоймі, на відстані близько 15 метрів від берега.

    Машина повністю «пішла» під воду. Рятувальники за допомогою троса і пожежного автомобіля витягли автомобіль на сушу.

    «В середині знаходився водій, вже без ознак життя. Ним виявився 49-річний місцевий житель», – розповіли в ДСНС.

    Всі обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

    Нагадаємо, під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі.

    Як повідомлялося, 23 липня на Дніпропетровщині маршрутний автобус з пасажирами злетів у кювет і перекинувся. У результаті постраждали 15 пасажирів. На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів, 15 людей доставлені до лікувального закладу.

    До слова, 22 липня у Закарпатській області депутат на Land Cruiser вбив молодого мотоцикліста.

    Також нагадаємо, що 20 липня на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.

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