На Львівщині поліцейський наїхав на пішохода і втік



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Дорожньо-транспортна пригода сталася тиждень тому, 19 липня

Постраждалого 45-річного місцевого жителя із травмами госпіталізували

У Львівській області правоохоронець наїхав на пішохода і втік з місця ДТП. Його вже звільнили з лав Національної поліції.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася тиждень тому, 19 липня.

«19 липня близько 23.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Верчани Стрийського району невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода та втік», – йдеться у повідомленні.

Постраждалого 45-річного місцевого жителя із травмами госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

До встановлення особи та розшуку водія, який скоїв наїзд на пішохода, були залучені співробітники територіальних підрозділів поліції, оперативники карного розшуку та інших служб поліції Львівщини.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами 22 липня поліцейські встановили, що до скоєння ДТП причетний 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який керував автомобілем ВАЗ-2107. Автомобіль правоохоронці вилучили. Матеріали провадження скеровані у територіальний підрозділ ДБР», – уточнюється у повідомленні.

Крім того, за даними відділу комунікації, за фактом було призначено службове розслідування, працівник, причетний до скоєння ДТП, вже звільнений зі служби в органах Нацполіції.

Нагадаємо, під Києвом зіткнулися легковик, вантажівка та маршрутка, є загиблі.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині водій маршрутки злетів у кювет і втік з місця ДТП.

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