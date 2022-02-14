Вибух на Луганщині: з'явилося відео пожежі

Вісім осіб госпіталізовано, чотири особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні

Пожежу загасили через чотири години після детонації газового балона

Щонайменше12 людей постраждали від вибуху газового балона в кафе «Мрія» у Станиці Луганській. Очевидці поділилися відео з місця пожежі.

Повідомлється, що увечері в суботу, 12 лютого, у закладі стався вибух, а потім почалася пожежа.

Площа спалаху склала 160 квадратних метрів. Пожежу загасили через чотири години після детонації газового балона.

Вісім осіб госпіталізовано, чотири особи після надання медичної допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

У пресслужбі Станично-Луганської селищної громади повідомили, що двох людей у важкому стані транспортували до опікового відділення міської лікарні Харкова. А дитину 2013 року народження відвезли у Лисичанськ.

Напередодні у Святошинському районі столиці внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинув чоловік.

Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5. Вибухотехніки обстежили приміщення та прибудинкову територію. Під час огляду помешкання слідчі вилучили зброю та боєприпаси, походження та вид яких буде встановлено після експертного дослідження.