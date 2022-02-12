Вибух гранати у Києві: є загиблі

Під час огляду помешкання слідчі вилучили зброю та боєприпаси

У Святошинському районі столиці внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинув чоловік. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформація про вибух у приватному будинку на вулиці Юрія Клена надійшла на спецлінію «102» сьогодні, 12 лютого.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, судово-медичний експерт, лікарі та вибухотехніки.

Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5. Вибухотехніки обстежили приміщення та прибудинкову територію. Під час огляду помешкання слідчі вилучили зброю та боєприпаси, походження та вид яких буде встановлено після експертного дослідження.

На балконі другого поверху правоохоронці знайшли мертвим 59-річного власника помешкання, на тілі якого судово-медичний експерт виявив поранення, схожі на осколкові. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про дану подію належним чином зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Раніше у Здолбунові Рівненської області ввечері 10 лютого стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей. Крім того, було пошкоджено вікна, стіни та двері приміщення.

Також повідомлялося, що на Вінниччині п’яний чоловік зайшов до міської ради з гранатою в руках.

Крім того, у січні поліція затримала киянина з гранатою в кишені (фото).