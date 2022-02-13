У кафе на Луганщині трапився вибух, є потерпілі

Постраждали 12 осіб, більшості з них знадобилася госпіталізація

У селищі Станиця Луганська увечері 12 лютого стався сильний вибух в кафе. В результаті постраждали 12 осіб, більшості з них знадобилася госпіталізація. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вибух, котрий спричинив пожежу, пролунав у кафе «Мрія» близько 18:00 години. До медичних закладів доправили 8 людей, ще четверо постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

За попередніми даними, у кафе вибухнув газовий балон. Рятувальники близько 22:00 ліквідували пожежу на площі 160 квадратних метрів.

Напередодні у Святошинському районі столиці внаслідок вибуху гранати у приватному будинку загинув чоловік.

Попередньо правоохоронці встановили, що вибух стався внаслідок підриву боєприпасу, схожого на гранату РГД-5. Вибухотехніки обстежили приміщення та прибудинкову територію. Під час огляду помешкання слідчі вилучили зброю та боєприпаси, походження та вид яких буде встановлено після експертного дослідження.

Раніше у Здолбунові Рівненської області ввечері 10 лютого стався вибух, в результаті якого загинули двоє людей. Крім того, було пошкоджено вікна, стіни та двері приміщення.

Також повідомлялося, що на Вінниччині п’яний чоловік зайшов до міської ради з гранатою в руках.

Крім того, у січні поліція затримала киянина з гранатою в кишені (фото).



