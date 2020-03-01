Під Радою з’явилась Почесна варта Нацгвардії



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Фото Укрінформ

«Це гарна традиція, яка буде існувати багато років – це підняття прапора і це Почесна варта у вихідні та святкові дні», – Разумков

Біля Верховної Ради України 1 березня 2020 року відбувся урочистий захід з нагоди започаткування традиції несення Почесної варти Національної гвардії України, яке супроводжувалось урочистим підняттям Державного прапора України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Як заявив під час урочистої церемонії Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Україна започаткувала традицію несення Почесної варти у вихідні та святкові дні, як це робиться в багатьох країнах світу.

«Це гарна традиція, яка буде існувати багато років – це підняття прапора і це Почесна варта у вихідні та святкові дні. Таке є багато де в різних державах світу, і я думаю, що Україна не повинна відставати від цього позитивного гарного і почесного тренду. Мені особливо важливо, що саме Національна гвардія буде нести почесну варту перед будівлею українського парламенту, оскільки 31 серпня 2015 року тут, на цій площі, загинуло чотири співробітники Національної гвардії України. Я думаю, що ми це повинні пам’ятати, ми повинні зробити так, щоб це ніколи не було повторено, і ми повинні зробити так, щоб лише тут Національна гвардія в мирній державі несла свою службу», – заявив Разумков.

Командувач НГУ Микола Балан зазначив, що у вихідні та на свята щогодинно в зимовий час і кожні дві години в літній час проходитиме зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10 години ранку до 18 години вечора, додав він.

В урочистостях взяли участь також керівництво Апарату ВР, народні депутати, представники громадськості.

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