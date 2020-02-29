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    Економіка та фінанси

    Зарплата голови Верховної Ради у січні була меншою, ніж у його заступника

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    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков - Зарплата голови Верховної Ради у січні була меншою, ніж у його заступника
    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков
    Фото: Главком

    У січні Разумков заробив менше, ніж Стефанчук

    Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у січні заробив 37,8 тисяч гривень, а його перший заступник Руслан Стефанчук - 53,6 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських новин.

    Зарплата Разумкова за січень становить 37 816,01 гривень.

    Стефанчук отримав у січні 53 583,48 гривні зарплати.

    Заступник голови ВР Олена Кондратюк отримала 33 951,17 гривень.

    Разумкову, Стефанчуку та Кондратюк не нараховувалася доплата на виконання депутатських повноважень за січень. 

    Нагадаємо, зарплата Разумкова в грудні склала 37 тис. гривень, Стефанчука – 54 тис. гривень, Кондратюк – 35 тис. гривень. Крім того, на виконання депутатських повноважень за грудень-листопад Разумкову, Стефанчуку та Кондратюк було нараховано по 76 840 гривень.

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    Верховна Рада зарплата Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Олена Кондратюк
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