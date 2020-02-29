Зарплата голови Верховної Ради у січні була меншою, ніж у його заступника



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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков Фото: Главком

У січні Разумков заробив менше, ніж Стефанчук

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у січні заробив 37,8 тисяч гривень, а його перший заступник Руслан Стефанчук - 53,6 тисяч гривень. Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських новин.

Зарплата Разумкова за січень становить 37 816,01 гривень.

Стефанчук отримав у січні 53 583,48 гривні зарплати.

Заступник голови ВР Олена Кондратюк отримала 33 951,17 гривень.

Разумкову, Стефанчуку та Кондратюк не нараховувалася доплата на виконання депутатських повноважень за січень.

Нагадаємо, зарплата Разумкова в грудні склала 37 тис. гривень, Стефанчука – 54 тис. гривень, Кондратюк – 35 тис. гривень. Крім того, на виконання депутатських повноважень за грудень-листопад Разумкову, Стефанчуку та Кондратюк було нараховано по 76 840 гривень.