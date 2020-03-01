Прощена неділя: що не можна робити 1 березня



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1 березня 2020 року відзначаємо Прощену неділю 2020

У цей день прийнято прощати і просити пробачення

Прощена неділя – останній день Масниці, остання неділя перед Великим постом. Певної дати в цього дня немає, оскільки початок посту припадає на різні дні лютого та березня, залежно від дати Великодня. У 2020 році цей день припадає на 1 березня.

Цей день – час духовного очищення. Він допомагає краще підготуватися до Великого посту, який починається вже на наступний день. Та й просто допомагає стати краще.

Традиції

В цей день за традицією православні християни просять один у одного вибачення за всі заподіяні за рік неприємності й образи.

Вважається, що Великий піст втрачає свій високий сенс, якщо зводиться до простого утримання від їжі, без взаємного прощення образ.

Попросити вибачення може кожен. При цьому особливо виділяють важливість покаянь (і вміння це робити) сильних перед слабкими, багатих перед бідними, молодих перед літніми тощо.

Якщо у цей день перед вами вибачиться людина, у відповідь скажіть «Бог простить, і я прощаю».

Вважається, що в цей день легше пробачити борги, ніж в інші дні. Хоча б тим боржникам, які перебувають у складному матеріальному становищі.

Що варто зробити у Прощену неділю

Обов'язково в цей день варто відвідати церкву. У Прощену неділю в церкві можна побачити старовинну традицію.

Її суть: люди стають у ланцюг і просять прощення одне в одного. Традиція зародилася ще на Афоні і з часом поширилася на інші країни.

Її коріння сягає давньої традиції єгипетських ченців, які перед настанням Великого посту до Великодня розходилися по пустелі, щоб повністю віддатися молитві. Оскільки в пустелі було багато небезпек, зустріч перед постом могла виявитися останньою, і ченці просили прощення один у одного як перед смертю.

У цей день прийнято не тільки просити вибачення і прощати, але і займатися добрими справами.

Обов'язково проведіть час з сім'єю, попросіть вибачення у померлих родичів, оскільки не тільки живі заслуговують почути у вас покаяння. Вибачте їх за образи, щоб зняти тягар з душі.

Покайтеся і вимовте молитву про прощення.

І, звичайно, підготуйтеся до початку Великого посту. Відпустіть весь негатив у минуле.

Що не можна робити в неділю

Не можна займатися важкою фізичною працею, прибирати, прати. У той же час дозволено приготування їжі і догляд за домашніми тваринами.

У давнину люди були переконані, що саме цього недільного вечора відбуватиметься Страшний суд, і цього дня дуже побожні люди намагалися якнайрідше виходити з дому, пригадували власні гріхи й у жодному разі не вживали алкогольних напоїв.

Категорично заборонено влаштовувати конфлікти, злитися на оточуючих, підвищувати голос, ображати когось і самому ображатися.

Крім того, в Прощену неділю не можна їсти м'ясо. Також не можна пізно лягати спати, бо ж після опівночі вже настає Великий піст.

Наміри людей повинні бути тільки позитивними, а вчинки людяними