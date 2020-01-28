Нацгвардія буде залучатися до виконання завдань військової, а не воєнної розвідки



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Військова розвідка - це зазвичай розвідка тактичного рівня

Є дуже велика різниця між військовою і воєнною розвідками, - зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони

Національна гвардія України буде залучатися до виконання завдань військової розвідки, яка займається розвідкою тактичного рівня. Про це на брифінгу щодо загроз реформи розвідувальних органів і СБУ під час обговорення законопроекту про розвідку № 2412-д повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Микола Красний.

«Національна гвардія буде залучатися до виконання завдань військової розвідки. В чому полягає різниця між військовою і воєнною розвідкою - це дуже різні рівні. Військова розвідка це зазвичай розвідка тактичного рівня, умовно кажучи, військова - та, що здійснюється військами», - сказав Красний.

За його словами, військову розвідку ведуть всі - танкісти, десантники, піхота. Для цього визначаються певні розвідувальні органи і певні завдання.

«Що стосується воєнної розвідки, яку я представляю і керівництво якої здійснює ГУ розвідки, то це дійсно воєнна розвідка. Я прошу не спекулювати, що це який русизм, наприклад, що ми неправильно розуміємо. Є дуже велика різниця між «військова» і «воєнна», - зазначив Красний.

«Щодо необхідності прийняття цього закону, то ми вважаємо, що він потрібний», - додав при цьому Красний, говорячи про законопроект про розвідку № 2412-д.

Нагадаємо, як вказали у Нацгвардії, згідно із законопроектом про розвідку (№ 2412-д) Нацгвардія не має права бути органом розвідки, утім Нацгвардія є суб’єктом розвідувального товариства, а підрозділи розвідки органів військового управління та військових частин НГУ, в порядку визначеному законом, можуть залучатися до виконання окремих розвідувальних завдань.

Як відомо, парламент попередньо схвалив законопроект про розвідку.