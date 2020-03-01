На виборах у Словаччині перемогла опозиційна партія



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Опозиційна партія перемогла на виборах у Словаччині

За 150 депутатських мандатів боролися кандидати від 23 партій і партійної коаліції

Опозиційна партія OLaNO перемогла на виборах в парламент Словаччини.

Про це повідомляє AFP.

Такі дані оприлюднив екзит-пол ввечері 29 лютого.

Як пише Aktuality, за OLaNO віддало голоси у 25,8% словаків, тоді як за партію влади Smer-SD - лише 14,9% виборців.

Третю і четверту сходинку займають ліберальні партії: «Прогресивна Словаччина», вихідцем з якої є чинна президента Зузанна Чапутова (9,3%) і «Свобода і солідарність» (8,3%).

Також до парламенту проходять партія екс-президента Андрія Косички «Для людей» (Za ľudí, 7,8%), популістське рух «Ми сім'я« (7,5%) і консерватори з KDH (5,1%).

Раніше повідомлялося, що за 150 депутатських мандатів борються кандидати від 23 партій і партійної коаліції. Щоб пройти в парламент, політичній силі необхідно подолати 5-відсотковий бар'єр.

До слова, прем'єр Ірландії подав у відставку після поразки своєї партії на виборах.

До слова, суботу президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України.