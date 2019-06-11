  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти

    • Розсилка
    Курс підготовки для танкістів в 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ ЗСУ триватиме ще до кінця червня - Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти
    Курс підготовки для танкістів в 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ ЗСУ триватиме ще до кінця червня

    Танкісти вивчають тактико-технічні характеристики штатного озброєння та військової техніки, тактику ведення бойових дій, взаємодію, взаємозамінність між екіпажами

    Під Житомиром на полігоні проходить підготовка курсантів-танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти.

    Про це у Facebook повідомляє прес-служба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

    Читайте також

    «Вже близько місяця на загальновійськовому полігоні поблизу Житомира тривають заходи з підготовки та перепідготовки курсантів-контрактників, воїнів-танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що танкісти вивчають тактико-технічні характеристики штатного озброєння та військової техніки, тактику ведення бойових дій танкових підрозділів, взаємодію, взаємозамінність між екіпажами.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти
    Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти
    Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти
    Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти
    Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти
    Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти

    «Інструктори підготували для курсантів кілька навчальних точок: на першій розглядали нормативи вправ та їх виконання, на другій – основи та правила стрільби з танка, а вже на третій – практично виконували стрільбу вкладним стволом калібру 14,5 міліметрів», - розповів про одне із занять начальник групи фахової підготовки танкових підрозділів Навчального центру ДШВ підполковник Віталій Мазур.

    Курс підготовки для танкістів в 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ ЗСУ триватиме ще до кінця червня. За цей час вони підвищать свою майстерність у водінні бойових машин у складній місцевості, виконають бойову стрільбу штатним артилерійським пострілом з ходу та в умовах оборонного бою і закритих вогневих позицій.

    Читайте також
    ЗСУ військові навчання військові Житомирщина озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ