Під Житомиром готують танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти



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Курс підготовки для танкістів в 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ ЗСУ триватиме ще до кінця червня

Танкісти вивчають тактико-технічні характеристики штатного озброєння та військової техніки, тактику ведення бойових дій, взаємодію, взаємозамінність між екіпажами

Під Житомиром на полігоні проходить підготовка курсантів-танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Вже близько місяця на загальновійськовому полігоні поблизу Житомира тривають заходи з підготовки та перепідготовки курсантів-контрактників, воїнів-танкістів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танкісти вивчають тактико-технічні характеристики штатного озброєння та військової техніки, тактику ведення бойових дій танкових підрозділів, взаємодію, взаємозамінність між екіпажами.

«Інструктори підготували для курсантів кілька навчальних точок: на першій розглядали нормативи вправ та їх виконання, на другій – основи та правила стрільби з танка, а вже на третій – практично виконували стрільбу вкладним стволом калібру 14,5 міліметрів», - розповів про одне із занять начальник групи фахової підготовки танкових підрозділів Навчального центру ДШВ підполковник Віталій Мазур.

Курс підготовки для танкістів в 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ ЗСУ триватиме ще до кінця червня. За цей час вони підвищать свою майстерність у водінні бойових машин у складній місцевості, виконають бойову стрільбу штатним артилерійським пострілом з ходу та в умовах оборонного бою і закритих вогневих позицій.