Війна на Донбасі: п’ять ворожих обстрілів, втрат у ЗСУ немає



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На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

Підтримувані Росією бойовики із початку доби і до 18-ї години 5 разів відкривали вогонь на Донбасі в бік позицій Збройних силу України, жоден український військовий при цьому не постраждав, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметри, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися окупантами практично відразу.

Також нагадаємо, що ввечері 10 червня під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!».

Нагадаємо, прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі одного з телеканалів розповіла про те, що наші військові ведуться на провокації, і як наслідок обстрілюють будинки з цивільними людьми. Так вона прокоментувала ініціативу української сторони на переговорах у Мінську припинити вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. «Про що конкретно йшлося. Про те, що дуже часто українські військові потрапляють у провокації, коли стріляють з житлового будинку, з дитсадка, з школи, з лікарні, з будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. Так, цивільні. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, наші українці. І, власне, йшлося про те, що би не піддаватися провокаціям», - завила Мендель.

Раніше, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками. «Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.