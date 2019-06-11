У СБУ розповіли, як Баканов отримав військове звання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Баканов перебував на обліку в Дзержинському районному військовому комісаріаті Дніпропетровської області

Військове звання лейтенант Баканову було присвоєно наказом голови Служби безпеки України

Голова Служби безпеки України Василь Грицак присвоїв військове звання лейтенант своєму першому заступнику Івану Баканову одночасно із прийняттям останнього на військову службу у СБУ.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на інформацію відомства, надіслану на запит журналістів.

«Військове звання лейтенант присвоєно наказом голови Служби безпеки України одночасно з прийняттям Баканова І. Г. на військову службу у Службу безпеки України за контрактом осіб офіцерського складу», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що відповідно до наданого військового квитка, Баканов перебував на обліку в Дзержинському районному військовому комісаріаті Дніпропетровської області, мав військове звання рядовий запасу.

Зазначається, що відповідно до ч.2 ст. 20 Закону про військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у СБУ приймаються громадяни України серед військовозобов'язаних, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу.

Також повідомляється, що відповідно до пп. «в» п. 27 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями СБУ, військове звання лейтенант присвоюється військовослужбовцям, військовозобов’язаним, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста, споріднену з профілем службової діяльності, під час атестування до офіцерського складу.

Нагадаємо, 22 травня першим заступником голови Служби безпеки України був призначений Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського.

ЗМІ повідомили, що Баканов має звання лейтенанта.

Під час зустрічі з тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки Іваном Бакановим Зеленський заявив, що Зеленський наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Він вимагає від СБУ впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.