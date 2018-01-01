Після похолодання Україну замете: оголошено штормове попередження
- Сьогодні, 15:35
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Хуртовини будуть спостерігатися майже по всій території України
Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила погіршення погодних умов на території України. Відповідне повідомлення поширене на сайті відомства.
У ньому йдеться, що за даними УкрГідрометцентру, вранці та вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, крім західних областей буде спостерігатися сніг, хуртовини, пориви вітру 15-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-27 м/с; вдень 27 лютого у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській області сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети.
Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильне похолодання у найближчі декілька діб.
Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.
Також мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.