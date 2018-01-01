Рятувальники попередили українців про сильне похолодання

На Київщині можливе зниження температури повітря до -24°

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильне похолодання у найближі декілька діб. Відповідне повідомлення поширене прес-службою відомства. За даними УкрГідрометцентру, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури: 25 лютого до



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На Київщині можливе зниження температури повітря до -24°

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильне похолодання у найближі декілька діб. Відповідне повідомлення поширене прес-службою відомства.

За даними УкрГідрометцентру, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури:

25 лютого до 14-19° морозу, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях до 17-22° морозу; у південній частині та на Закарпатті до 8-13° морозу;

25-27 лютого на Київщині до 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області до 24° морозу.

26-27 лютого температура вночі 14-20° морозу, у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.

Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рухдля великогабаритного транспорту.

Також мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.